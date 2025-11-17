Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng: Di dời thêm hàng trăm người dân

Trưa 17/11, ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết trước diễn biến phức tạp của mưa lớn kéo dài, nhiều điểm sạt lở và vết nứt mới tiếp tục xuất hiện trên địa bàn, chính quyền xã Hùng Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng công an, biên phòng, dân quân cùng nhân dân tại chỗ tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân ở vùng có nguy cơ cao.

Theo đó, lực lượng chức năng khẩn trương di dời 28 hộ với 104 nhân khẩu thôn Glao về Nhà Gươl thôn, di dời 98 hộ với 359 nhân khẩu thôn Ating về Nhà Gươl thôn Arooi, 51 hộ với 214 nhân khẩu thôn Da’ding về Trường Tiểu học và trụ sở UBND xã Gary cũ.

Lực lượng chức năng đưa người dân đến nơi an toàn (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Cùng thời điểm, tại xã Ch’ơm cũ (thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, nay là xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng), chính quyền địa phương cũng đã di dời 2 hộ với 5 khẩu khỏi khu vực nguy cơ sạt lở.

Chính quyền xã Hùng Sơn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, cảnh báo khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng trực 24/24h và hỗ trợ ổn định nơi ở tạm cho người dân.

Tại khu vực sạt lở này, ngày 14/11, xã Hùng Sơn đã di dời khẩn cấp 87 hộ dân với 350 nhân khẩu ở thôn H’juh về thôn Cha’lăng; 84 hộ dân với 315 nhân khẩu của thôn G’lao được di dời về Trường Tiểu học Gari và thôn Ch’lăng.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet, vùi lấp nhiều nương rẫy, hoa màu và tài sản của người dân.

Đến ngày 17/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang tạm dừng do thời tiết xấu, mưa lớn, nguy cơ sạt lở rất cao.

Cũng trên địa bàn xã Hùng Sơn, tuyến đường DT606 tại km25+600, hướng đi xuống xã Tây Giang, đang bị đứt gãy nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao.

Lực lượng chức năng khuyến cáo các phương tiện và nhân dân lưu thông qua khu vực này hết sức chú ý, chủ động quan sát, hạn chế di chuyển khi không thật sự cần thiết để đảm bảo an toàn.