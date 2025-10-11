Vụ ô tô gặp nạn trên đường đi dâng hương: Tài xế không qua khỏi

Ngày 11/10, lãnh đạo UBND xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị), cho biết tài xế ô tô trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn ngày 6/10 đã tử vong. Nạn nhân là anh V.H. (SN 1991, trú tại thành phố Hà Nội).

Theo lãnh đạo xã Cồn Tiên, anh H. qua đời sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, 2 người đi cùng xe bị thương, sức khỏe đã ổn định và trở về nhà.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Oanh Trần).

Như Dân trí đã thông tin, lúc 12h10 ngày 6/10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Cồn Tiên xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng,

Thời điểm trên, anh V.H. lái ô tô biển số 30M-051.xx, đi từ Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn ra đường Hồ Chí Minh, đã va chạm với xe đầu kéo biển số 73F-002.85 kéo theo rơ-moóc, do Hồ Văn Dũng (SN 1996, trú tại xã Trường Ninh, Quảng Trị) điều khiển.

Ngoài tài xế H., vụ tai nạn cũng khiến chị N.T.T.H. (SN 1978, trú tại thành phố Hà Nội), người ngồi trên ô tô con tử vong tại chỗ. 2 người khác bị thương nhẹ.

Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố Hồ Văn Dũng, tài xế xe đầu kéo, về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đoạn qua khu vực Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị đề nghị các đơn vị liên quan cắm thêm 4 biển hạn chế tốc độ, sơn lại gờ giảm tốc, di dời biển chỉ dẫn theo đúng quy định kỹ thuật, đảm bảo tầm nhìn quan sát.

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Khu Quản lý đường bộ II sớm báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho phép đầu tư mở rộng nút giao và bố trí hệ thống đèn chiếu sáng tại đoạn đường nêu trên, nâng cao khả năng quan sát, đảm bảo an toàn giao thông.