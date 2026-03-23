Vụ ném đá lên cao tốc khiến 4 ô tô vỡ kính: Trò nghịch của 6 em nhỏ

Ngày 23/3, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục làm rõ để xử lý vụ ném đá lên cao tốc Bắc - Nam, khiến 4 phương tiện, gồm 2 ô tô tải, 2 xe đầu kéo bị vỡ kính chắn gió.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h40 ngày 21/3, tại km 619+500 trên cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua địa phận thôn Liên Thủy, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Nhiều ô tô vỡ kính chắn gió vì bị ném đá (Ảnh: Nam Hoàng).

Công an xác định thủ phạm ném đá là 6 em nhỏ 13-15 tuổi, trú tại 2 xã Phong Nha và Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Nhóm em nhỏ nêu trên khai nhận thực hiện hành vi ném đá 2 lần trong ngày 21/3 (18h30 và 20h40), mục đích chỉ để tiêu khiển, vì tuổi nhỏ không am hiểu pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ hậu quả hành vi.

6 em nhỏ liên quan đến vụ việc (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Như Dân trí đã thông tin, tối 21/3, nhiều phương tiện di chuyển trên cao tốc Bắc - Nam, qua địa phận tỉnh Quảng Trị bất ngờ bị đá văng trúng cabin, kính chắn gió, nghi do bị ném, buộc phải dừng khẩn cấp.

Vụ việc được một số tài xế quay lại, đăng tải clip lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.