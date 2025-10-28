Ba thiếu niên chạy vào cao tốc chặn xe, ném đá “cho vui”

Ngày 28/10, thông tin từ Công an xã Công Hải cho hay đơn vị đã mời gia đình của 3 thiếu niên chạy vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (tỉnh Khánh Hòa) chặn xe, ném đá “cho vui” để phối hợp giáo dục, quản lý các em.

Trước đó, chiều 27/10, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an xã Công Hải phát hiện 3 thiếu niên độ tuổi từ 9 đến 15 có hành vi vào lòng đường cao tốc, chặn xe, ném đá khiến các phương tiện phải liên tục bấm còi, giảm tốc độ để tránh va chạm.

Nhóm 3 thiếu niên chạy vào cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo gây mất an toàn giao thông (Ảnh: Công an xã Công Hải).

Ba thiếu niên đều trú tại thôn Ma Trai, xã Công Hải, hiện đã nghỉ học, đi chăn bò.

Theo Công an xã Công Hải, việc làm trên là vi phạm pháp luật, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông, đồng thời đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính các em.

Sau khi được nhắc nhở, 3 thiếu niên đã cam kết không tái phạm, gia đình cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi nguy hiểm.

Công an xã Công Hải khuyến cáo các phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, quản lý, giáo dục trẻ em để phòng ngừa những hành vi tương tự.