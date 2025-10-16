Nhóm thiếu niên ném đá vỡ kính xe khách trên quốc lộ 32

Công an xã Mường Than, tỉnh Lai Châu đang điều tra làm rõ nhóm thiếu niên dùng đá ném vào ô tô khách di chuyển trên quốc lộ 32, gây hư hỏng tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Trước đó, Công an xã Mường Than tiếp nhận đơn trình báo của chị Khuất Thị Chín (43 tuổi, trú tại xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu) về việc hai xe khách của công ty bị ném đá khi đi qua địa phận bản Che Bó, xã Mường Than.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Mường Than đã khẩn trương triển khai lực lượng, tổ chức xác minh tại hiện trường và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra.

Nhóm thiếu niên có hành vi ném đá vỡ kính xe khách đang lưu thông (Ảnh: Công an xã Mường Than).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mường Than đã nhanh chóng xác định và làm rõ các đối tượng liên quan đều là thiếu niên trú tại bản Che Bó, xã Mường Than.

Điều tra ban đầu xác định vào tối 11/10, cháu G.A.M. (16 tuổi), V.A.T., V.A.V. và C.A.V. (đều 13 tuổi) đã cùng nhau dùng đá ném vỡ một tấm kính sườn xe khách giường nằm BKS 29H-002xxx.

Tiếp đó vào tối 13/10, hai cháu V.A.V. và C.A.V. tiếp tục dùng đá ném vỡ hai tấm kính sườn của xe khách giường nằm BKS 29E-376xxx.

Vụ việc rất may không gây thiệt hại về người, song đã gây hư hỏng tài sản của doanh nghiệp và khiến hành khách trên xe hoang mang, lo sợ, tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông.

Hiện Công an xã Mường Than đang củng cố hồ sơ, phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Qua sự việc này, Công an tỉnh Lai Châu khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao trách nhiệm trong việc quan tâm, quản lý và giáo dục con em mình.