Vụ chìm tàu hút cát trên sông Hồng: Tìm thấy nạn nhân thứ hai

Tối 25/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (PCCC&CNCH) khu vực Vĩnh Tường (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh này phối hợp lực lượng cứu hộ 0 đồng Phú Thọ đã phát hiện thêm một thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu hút cát vào chiều cùng ngày. Đó là thi thể ông B.Đ.N. (47 tuổi) nổi giữa dòng sông, cách vị trí tàu gặp nạn khoảng 7km.

Nạn nhân thứ hai trong vụ chìm tàu hút cát được tìm thấy chiều 25/3 (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Ông N. là nạn nhân thứ hai được tìm thấy trong vụ chìm tàu hút cát mang biển kiểm soát TB-1456 tại km250-km251 trên sông Hồng, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và Hà Nội hôm 23/3.

Nạn nhân được tìm thấy trước đó là ông Đ.Đ.T (54 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ).

Thi thể nạn nhân B.Đ.N. (47 tuổi) được đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thi thể hai nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình để thực hiện các thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra.