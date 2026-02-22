Hiện trường khu vực tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu chở khách ở hồ Thác Bà
(Dân trí) - Sáng nay, hàng trăm người gồm công an, quân đội, người nhái... tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân trong vụ chìm tàu chở khách khiến 6 người chết và mất tích ở hồ Thác Bà.
Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 22/2, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm tại khu vực hồ Thác Bà - địa điểm xảy ra vụ tai nạn khiến tàu chở 23 người bị chìm, 17 người được cứu kịp thời, còn 6 người chết và mất tích.
Trong sáng nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động người nhái để lặn, tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại trong vụ việc. Trước đó, lúc 7h20 cùng ngày, nhà chức trách đã tìm thấy thi thể một nạn nhân 11 tuổi.
Sáng nay, lực lượng người nhái tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực có độ sâu khoảng 17-20m, thời tiết lạnh.
Ngoài việc huy động thợ lặn, người nhái tìm kiếm các nạn nhân, người dân cũng sử dụng móc câu để rà soát khu vực xảy ra sự việc.
Theo quan sát của phóng viên, khu vực xảy ra sự việc nằm ở giữa hồ Thác Bà. Từ khu vực bờ hồ tại mỏ đá Simco - Fansipan tới khu vực tìm kiếm các nạn nhân cách nhau khoảng 1,5km, lực lượng chức năng phải sử dụng tàu, thuyền cao tốc để tiếp cận hiện trường.
Để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tiếp tế lương thực cho lực lượng cứu hộ ngoài hiện trường.
Trên đảo giữa hồ Thác Bà, lực lượng chức năng đốt lửa để người nhái, thợ lặn có thể sưởi ấm ngay sau khi lên bờ.
Trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, làm công tác hỗ trợ, tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tại khu vực gần hiện trường trong đất liền, lực lượng chức năng dựng lán chỉ huy, tiếp tế lương thực ra khu vực hiện trường giữa hồ Thác Bà.
Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, tại Hồ Thác Bà thuộc địa phận xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai, phà chở đá biển số YB-0919H, chở đá từ Xuân Long về Cảng Hương Lý do lái tàu N.V.T. (SN 1984, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển đã đâm va vào tàu chở hành khách biển số YB-0876H do lái tàu T.Đ.N. (SN 1995, ở xã Cẩm Nhân, tỉnh Lào Cai) điều khiển.
Thời điểm xảy ra sự việc, trên tàu ngoài lái tàu có 22 hành khách.
Lực lượng chức năng đã tìm thấy 17 người, sức khỏe ổn định, còn 6 người mất tích, tàu khách bị chìm. Tới sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 nạn nhân. Như vậy còn lại 5 người đang mất tích.