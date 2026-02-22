Hiện trường khu vực tìm kiếm nạn nhân vụ chìm tàu chở khách ở hồ Thác Bà

Ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 22/2, các lực lượng đang tích cực tìm kiếm tại khu vực hồ Thác Bà - địa điểm xảy ra vụ tai nạn khiến tàu chở 23 người bị chìm, 17 người được cứu kịp thời, còn 6 người chết và mất tích.

Trong sáng nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp tục huy động người nhái để lặn, tìm kiếm 5 nạn nhân còn lại trong vụ việc. Trước đó, lúc 7h20 cùng ngày, nhà chức trách đã tìm thấy thi thể một nạn nhân 11 tuổi.

Sáng nay, lực lượng người nhái tìm kiếm các nạn nhân tại khu vực có độ sâu khoảng 17-20m, thời tiết lạnh.

Ngoài việc huy động thợ lặn, người nhái tìm kiếm các nạn nhân, người dân cũng sử dụng móc câu để rà soát khu vực xảy ra sự việc.

Theo quan sát của phóng viên, khu vực xảy ra sự việc nằm ở giữa hồ Thác Bà. Từ khu vực bờ hồ tại mỏ đá Simco - Fansipan tới khu vực tìm kiếm các nạn nhân cách nhau khoảng 1,5km, lực lượng chức năng phải sử dụng tàu, thuyền cao tốc để tiếp cận hiện trường.

Để hỗ trợ lực lượng tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai tiếp tế lương thực cho lực lượng cứu hộ ngoài hiện trường.

Trên đảo giữa hồ Thác Bà, lực lượng chức năng đốt lửa để người nhái, thợ lặn có thể sưởi ấm ngay sau khi lên bờ.

Trong sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã huy động 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường, làm công tác hỗ trợ, tham gia tìm kiếm cứu nạn. Tại khu vực gần hiện trường trong đất liền, lực lượng chức năng dựng lán chỉ huy, tiếp tế lương thực ra khu vực hiện trường giữa hồ Thác Bà.