Chìm tàu hút cát trên sông Hồng, 2 người gặp nạn

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đến 14h30 hôm nay lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa một thi thể nạn nhân lên bờ nhưng chưa xác định được danh tính. Công an đang phối hợp với lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tìm thấy và đưa một thi thể nạn nhân lên bờ (Ảnh: Hoàng Anh).

Ngay khi nắm được thông tin vụ chìm tàu ngày 23/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) điều động xe chỉ huy, xe cứu nạn cùng 16 cán bộ, chiến sĩ với đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn (trái) tới hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ (Ảnh: Hoàng Anh).

Công an cho biết khu vực tìm kiếm nước chảy xiết, tàu bị nạn có kích thước lớn gây nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng chức năng đang phối hợp xây dựng phương án trục vớt tàu bị chìm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khu vực xung quanh.