Điều tra, làm rõ vi phạm trong chở khách vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, khoảng 19h15 ngày 21/2, một vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại hồ Thác Bà, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai.

Vụ tai nạn do phà chở đá biển kiểm soát YB-0919H va chạm với tàu chở khách biển kiểm soát YB-0876H, hậu quả làm chìm tàu chở khách, khiến 6 người tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân vụ chìm tàu ở hồ Thác Bà, sáng 22/2 (Ảnh: Lữ đoàn 126).

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân, đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Để khắc phục hậu quả vụ tai nạn và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị cần thiết tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân còn mất tích; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương và thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân.

Mặt khác, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy. Theo Thủ tướng, cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở hàng, chở khách trên đường thủy nội địa.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá tải, quá số người quy định, xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai và Sở Xây dựng các địa phương được giao kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

Thủ tướng lưu ý xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm và đặc biệt xem xét trách nhiệm của lái tàu, chủ tàu, đơn vị quản lý, khai thác bến đối với vụ tai nạn nêu trên.

Ông đồng thời chỉ đạo chính quyền các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

Với các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm không mặc áo phao cho hành khách trên tàu, thuyền, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu xử lý nghiêm.