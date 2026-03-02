Vớt rác lúc mưa lớn, người đàn ông bị cuốn xuống cống tử vong

Sáng 2/3, thông tin từ UBND phường Thành Nhất (tỉnh Đắk Lắk), khoảng 18h ngày 1/3, trên địa bàn phường Thành Nhất xảy ra mưa lớn, nước đổ về nhiều trên các tuyến đường.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Nguyên Nguyễn).

Thời điểm trên, anh D.V.H. (45 tuổi, trú tại phường Thành Nhất) đi làm về và phát hiện cống nước trước nhà bị tắc nghẽn do rác. Anh H. đã ra vớt rác và không may bị nước cuốn trôi vào cống, mất tích.

Khoảng 21h cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm thấy thi thể người đàn ông cách hiện trường khoảng 200m.

Anh H. cùng vợ đang ở trọ và gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.

Mùa mưa tại Đắk Lắk thường bắt đầu vào tháng 5, tuy nhiên, thời gian qua, nhiều khu vực tại tỉnh này bất ngờ có mưa vừa và có nơi mưa rất lớn.