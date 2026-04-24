Cục CSGT thông tin thêm vụ nam sinh tử vong ở Đắk Lắk

Liên quan đến vụ, cựu Thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng không cứu giúp nam sinh bị nạn mà quay xe đi về hướng ngược lại xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, chiều 24/4, Cục CSGT (Bộ Công an) đã có thông tin bổ sung về vụ việc.

Theo Cục CSGT, vụ tai nạn nêu trên xảy ra vào lúc 11h29 ngày 15/4 tại km198+200, quốc lộ 29, thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk, làm em V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý.

Hình ảnh cựu Thiếu tá CSGT điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo nam sinh (Ảnh: Cắt từ clip).

Cảnh sát cho biết, về chiếc xe máy biển số 47AB-325.78 do nam sinh V.Đ.Q. điều khiển, chủ xe là anh trai ruột của nạn nhân, chiếc xe có dung tích xi-lanh dưới 50cm3.

Ngoài ra, thời điểm em V.Đ.Q. điều khiển chiếc xe máy xảy ra tai nạn giao thông, nạn nhân 17 tuổi, 5 tháng 28 ngày; đối chiếu với quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nam sinh này đủ điều kiện để điều khiển xe máy có dung tích xi-lanh 50cm3 tham gia giao thông.

"Trong vụ việc này, không có hành vi giao hoặc để xe cho người chưa đủ điều kiện theo Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên phương tiện này có nghi vấn cải tạo độ pô xe để có tiếng nổ lớn. Cơ quan công an cũng đã thu thập các clip có liên quan và xác định em V.Đ.Q. chạy xe tốc độ cao trên đường", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

Cục CSGT cũng cho biết, về vị cựu Thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng tới nay đã bị cơ quan chức năng khởi tố với tội danh Không cứu giúp người đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, sáng 23/4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo để thông tin một số nội dung về vụ tai nạn nêu trên.

Theo đó, khoảng 11h20 ngày 15/4, Thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng, cán bộ Tổ tuần tra của Trạm CSGT Krông Buk, đang tuần tra trên tuyến quốc lộ 29, thuộc địa phận xã Pơng Drang và xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm này, Thiếu tá Hoàng phát hiện nam sinh V.Đ.Q. (SN 2008, trú tại buôn Cư Bang, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe gắn máy biển số 47AB-325.78 đi ngang qua.

Nghi ngờ nam sinh có dấu hiệu vi phạm hành chính nhưng ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Thay vào đó, vị Thiếu tá CSGT điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo nam sinh.

Đến đoạn đường nói trên, nam sinh Q. không làm chủ được tay lái và tông vào mương thoát nước phía bên trái, ngã văng xuống mương.

Phát hiện nam sinh bị tai nạn giao thông, ông Hoàng với vai trò là cán bộ CSGT nhưng không đến vị trí tai nạn để kiểm tra, cứu giúp người bị nạn mà lập tức quay xe đi về hướng ngược lại.