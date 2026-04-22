Vành đai 3 TPHCM có thể phải lùi tiến độ đến cuối năm

Ban Giao thông TPHCM cho biết, theo rà soát mới nhất, tổng sản lượng thi công dự án Vành đai 3 hiện đạt khoảng 75%. Trong đó, đoạn phía Đông (địa bàn TP Thủ Đức cũ) đạt 82%, còn đoạn phía Tây (qua khu vực Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh cũ) đạt 67%.

Mặc dù được yêu cầu thông xe toàn tuyến trước ngày 30/6, chủ đầu tư cho rằng với điều kiện thực tế, mục tiêu này khó đạt. Các đơn vị đang điều phối nguồn lực, khối lượng thi công giữa từng nhà thầu và kiến nghị nhà chức trách cập nhật giá vật liệu để tháo gỡ khó khăn.

Công trường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua TP Thủ Đức cũ (Ảnh: Ngọc Tân).

Ban Giao thông đánh giá khó khăn lớn nhất hiện nay là biến động giá vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao, nguồn cung nhựa đường nhập khẩu khan hiếm, kéo theo chi phí vận chuyển và thi công tăng mạnh. Tình trạng này gây áp lực lớn cho các nhà thầu và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án.

Theo kế hoạch điều chỉnh, toàn bộ dự án được phấn đấu hoàn thành và khai thác vào cuối năm 2026. Trong đó, một số đoạn có thể hoàn thành sớm hơn. Đoạn phía Đông có thể về đích vào cuối tháng 6; đoạn qua Củ Chi cũ về đích vào cuối tháng 9.

Đến nay, đoạn 14,7km phía Đông đang được hoàn thiện cầu cạn, gồm thảm bê tông nhựa, lắp đặt hệ thống an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ.

Với đoạn phía Tây, thành phố đang cần huy động khối lượng lớn vật liệu như cát, đá... Nhà thầu đã hoàn thành xử lý nền đất yếu hơn 50% chiều dài tuyến và đang chuyển sang các giai đoạn thi công tiếp theo.

Trong diễn biến liên quan, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo Ban Giao thông chủ động tập kết vật liệu, thi công "3 ca, 4 kíp" để đưa dự án Vành đai 3 về đích. Chủ đầu tư phải xử lý dứt điểm các vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ; đảm bảo hoàn thành dự án trước ngày 30/6 theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND thành phố.

Trường hợp tiến độ không đạt theo yêu cầu, đơn vị phải báo cáo cụ thể, nêu rõ khối lượng hoàn thành, phần còn lại, nguyên nhân và kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.