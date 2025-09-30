Ông Lê Hoàng Hải làm Bí thư đặc khu Côn Đảo

Chiều 30/9, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị có sự tham dự của Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức.

Tại buổi lễ, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Dương Trọng Hiếu đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc điều động ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, đến nhận công tác tại UBND TPHCM để tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ông Lê Hoàng Hải (bên trái) tại lễ trao quyết định cán bộ (Ảnh: N.T.).

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công, chỉ định ông Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hoàng Hải (SN 1974) quê quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM), có trình độ Thạc sĩ Quản lý Thương mại và kinh doanh, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lê Hoàng Hải có quá trình công tác dài tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây. Ông từng làm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch HĐND; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Từ ngày 1/7, ông Lê Hoàng Hải là Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM mới.