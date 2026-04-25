Lật ô tô chở 39 hành khách

Sáng 25/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Cốc San (tỉnh Lào Cai) cho biết khoảng 0h05 cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ ô tô chở 39 hành khách tự gây tai nạn. Vụ lật xe khiến 2 người bị thương.

Chiếc xe khách bị lật nghiêng sau cú tự đâm vào thành cống ven đường (Ảnh cắt từ clip).

Thời gian trên, ô tô khách mang BKS 26H-026.xx do tài xế L.T.P. (SN 1989, quê Sơn La) điều khiển, di chuyển trên tỉnh lộ 155 (đoạn qua thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San).

Khi đi tới km7+500, chiếc xe đâm vào thành cống ven đường rồi lật nghiêng.

Nhà chức trách cho biết vụ tai nạn khiến 2 người trên ô tô bị thương, chiếc xe bị hư hỏng, thiệt hại khoảng 35 triệu đồng.

"Nguyên nhân sơ bộ do lái xe không quen đường, chiếc xe khi đi vào đoạn đường xuống dốc liên tục, cong cua và mất phanh, lái xe đã chủ động đi sát vào ta luy dương để giảm thiểu thiệt hại", lãnh đạo UBND xã Cốc San thông tin.

Theo vị lãnh đạo, qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tài xế không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy.