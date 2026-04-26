Khung cảnh khác lạ phố đi bộ hồ Gươm dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Buổi sáng ngày nghỉ thứ hai của dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, khu vực phố đi bộ hồ Gươm ghi nhận không khí trầm lắng hiếm thấy.

9h30 trên phố Tràng Tiền, lượng người qua lại thưa thớt, khác hẳn cảnh nhộn nhịp thường thấy vào mỗi dịp cuối tuần hay lễ, Tết.

Tại ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài - Hàng Khay, khu vực vốn luôn đông đúc, tấp nập du khách và người dân mỗi dịp nghỉ lễ nay trở nên vắng vẻ bất thường. Dòng người không còn tấp nập, thay vào đó là những khoảng trống kéo dài, tạo nên khung cảnh khá “lạ” giữa trung tâm Thủ đô.

Từ trên cao nhìn xuống, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi thường xuyên là tụ điểm của giới trẻ cũng trong tình trạng thưa người.

Không còn cảnh tụ tập đông đúc, khu vực này trở nên yên ắng, thiếu đi sự sôi động vốn có.

Tương tự, không gian trước tượng đài Lý Thái Tổ khá trống trải. Lượng người tham quan, dạo bộ giảm rõ rệt so với những kỳ nghỉ trước đó.

Một điểm dễ nhận thấy là tình trạng bày bán hàng quán tràn lan trên vỉa hè gần như không còn. Nhờ đó, người dân có thể thoải mái đi lại, tận hưởng không gian thoáng đãng hơn quanh hồ.

Dù tổng thể vắng vẻ, khu vực vỉa hè ven hồ trên phố Đinh Tiên Hoàng vẫn có thời điểm xuất hiện đông người qua lại. Tuy nhiên, mật độ này không kéo dài và không tạo nên cảnh đông đúc như thường lệ.

Trong ngày nghỉ, thời tiết tại khu vực hồ Gươm khá dễ chịu, trời quang, nắng nhẹ, không quá oi bức. Điều kiện thời tiết thuận lợi càng khiến việc dạo bộ, vui chơi ngoài trời trở nên thoải mái hơn, đặc biệt với các gia đình có trẻ nhỏ.

Chị Đặng Hoàng Thu Trang cùng gia đình cho biết, tranh thủ thời tiết dễ chịu, cả nhà đưa các con ra khu vực phố đi bộ hồ Gươm vui chơi, dạo mát.

“Năm nay gia đình tôi ở lại Hà Nội để cho các con đi thăm thú, trải nghiệm không gian Thủ đô,” chị chia sẻ. Theo chị Trang, khác với mọi năm thường đông đúc, chen chúc vào dịp nghỉ lễ, năm nay khu vực hồ trở nên thoáng đãng hơn rõ rệt.

Lực lượng chức năng, trật tự thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định chung. Công tác duy trì an ninh, vệ sinh môi trường và cảnh quan được thực hiện liên tục, góp phần giữ gìn không gian phố đi bộ ngăn nắp, văn minh trong suốt kỳ nghỉ lễ.