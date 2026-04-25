Bãi chứa dầu thải ở Hà Nội bốc cháy dữ dội kèm tiếng nổ lớn

Tối 25/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 18h20 cùng ngày trên quốc lộ 3 thuộc địa bàn xã.

Sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khống chế vụ hỏa hoạn.

Lực lượng cảnh sát PCCC được huy động dập lửa tại bãi chứa dầu thải (Ảnh: Công an cung cấp).

Lãnh đạo UBND xã Đông Anh thông tin, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra cháy, cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét, kèm theo đó là những tiếng nổ lớn, khiến nhiều người hoảng sợ.

Sáng 26/4, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết lúc 18h36 ngày 25/4, cảnh sát nhận được tin báo tại bãi đất chứa dầu thải tại xóm Lò, thôn Lộc Hà, xã Đông Anh, xảy ra hỏa hoạn.

Robot chữa cháy được huy động (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã điều 1 xe chỉ huy, 10 xe chữa cháy, 1 xe téc, 2 xe tải, 1 xe chở bơm, 2 rô bốt chữa cháy cùng gần 90 cán bộ chiến sĩ thuộc các Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 1, 2, 3, 7, 14, 18, 19, 20, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Theo cảnh sát, khi tiếp cận hiện trường, khu vực xảy ra cháy xuất phát tại khu vực bãi đất chứa dầu thải, đã phát triển với nhiều nguyên liệu dễ bắt cháy đặc biệt là dầu thải đã qua sử dụng, sinh ra nhiều khói khí độc. Tại đây, đám cháy phát triển nhanh, mạnh, tỏa ra nhiệt lượng cực lớn, đến khoảng 19h33 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế, không có khả năng cháy lan.