Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng lúc làm metro nối Cần Giờ

Sở Quy hoạch - Kiến trúc vừa đề xuất UBND TPHCM chấp thuận phê duyệt phương án hướng tuyến của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ.

Từ ý kiến các bên liên quan, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu tờ trình gửi HĐND TPHCM quyết định chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng lúc với việc triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Điều này để đảm bảo sự đồng bộ trong quá trình đầu tư các dự án.

Khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội nằm giáp sông Sài Gòn (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng kiến nghị UBND TPHCM phê duyệt phương án tuyến công trình, vị trí công trình theo tuyến của dự án sau khi các vướng mắc được giải quyết. Nhà đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc đóng dấu thẩm định và lưu trữ theo quy định.

Phía nhà đầu tư cũng cần tổ chức lựa chọn phương án kiến trúc đối với các công trình nhà ga, cầu đường sắt... Phương án cần đảm bảo yêu cầu về lịch sử, văn hóa, thẩm mỹ của công trình và khu vực lân cận.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã chỉ đạo nghiên cứu phương án cho tuyến đường sắt này đi ngầm qua khu vực Nhà Rồng - Khánh Hội. Đoạn chuyển tiếp từ đi ngầm lên mặt đất tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh.

Tuy nhiên, Công ty Vinspeed (nhà đầu tư dự án) bảo lưu đề xuất tuyến đi nổi từ Km3+284 trên đường Nguyễn Tất Thành. Theo nhà đầu tư, phương án này đã được xem xét đầy đủ về hiệu quả kinh tế, các yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ kiến trúc; dung hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ đi qua vùng đệm khu dự trữ sinh quyển (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ dài khoảng 53,8km, quy mô đường đôi điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350km/h. Hướng tuyến đi qua các phường Bến Thành, Khánh Hội, Xóm Chiếu, Tân Thuận, Tân Mỹ và các xã Nhà Bè, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ.

Từ Công viên 23 Tháng 9, tuyến đi theo hướng Đông Nam qua Ký Con - Vĩnh Khánh - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành. Đến khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển sang Nguyễn Văn Linh, qua nút giao cầu Phú Mỹ, tiếp tục theo hướng Nguyễn Lương Bằng - đường 15B - đường D1, vượt sông Rạch Đĩa sang Nhà Bè, qua Phú Xuân, vượt sông Soài Rạp đến Bình Khánh.

Từ Bình Khánh, tuyến đi song song cao tốc Bến Lức - Long Thành, vượt cao tốc tại Km18+800, qua đường Rừng Sác, tiếp tục qua xã An Thới Đông, vượt các sông An Nghĩa, Lôi Giang, Dinh Bà để đến Cần Giờ.

Đoạn cuối, tuyến bám theo đường Rừng Sác đến nút giao Duyên Hải, kết thúc tại khu đất 39ha. Hướng tuyến đi qua vùng đệm, không đi vào vùng lõi khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ.