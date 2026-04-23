Cầu Nhơn Trạch sẽ được mở rộng gấp đôi, có thêm làn xe máy

UBND TPHCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Xây dựng đầu tư hoàn chỉnh tuyến Vành đai 3, trong đó đẩy nhanh tiến độ mở rộng cầu Nhơn Trạch kết nối địa phương này với tỉnh Đồng Nai.

Nhằm bảo đảm vận hành đồng bộ, UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (PMU Mỹ Thuận) khẩn trương hoàn tất thủ tục để sớm thi công mở rộng cầu Nhơn Trạch và đường dẫn theo quy mô đã được phê duyệt.

Thành phố đề nghị ưu tiên triển khai trước hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng (ETC) và công trình kiểm soát tải trọng xe.

Cầu Nhơn Trạch nhìn từ TPHCM qua Đồng Nai. Cầu mới dự kiến nằm bên trái cầu hiện hữu (Ảnh: Ngọc Tân).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện PMU Mỹ Thuận cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục, phấn đấu cuối năm nay hoặc đầu năm sau khởi công dự án mở rộng cầu Nhơn Trạch.

Khi có thêm cầu Nhơn Trạch 2, mỗi đơn nguyên cầu sẽ phục vụ một chiều đường. Trên tổng bề rộng mặt cầu, nhà chức trách sẽ bố trí phần đường cao tốc (vận tốc thiết kế 100km/h) và phần đường hỗn hợp (cho ô tô và xe máy) để kết nối với đường song hành Vành đai 3.

Thời gian qua, Bộ Xây dựng đã bàn giao công trình cầu Nhơn Trạch và đường dẫn (dự án thành phần 1A của tuyến Vành đai 3) cho UBND TPHCM quản lý, vận hành. Đồng thời, Bộ cũng phê duyệt phương án nâng thiết kế cầu Nhơn Trạch từ đường cấp III đồng bằng lên chuẩn cao tốc, tăng vốn dự án thêm 2.288 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh, PMU Mỹ Thuận sẽ xây dựng thêm một cầu mới đối xứng với cầu Nhơn Trạch hiện hữu để mở rộng mặt đường, dự kiến hoàn thành năm 2028. Việc nâng chuẩn kỹ thuật nhằm đảm bảo đoạn tuyến này đồng bộ với toàn tuyến cao tốc Vành đai 3, tăng năng lực lưu thông giữa TPHCM và Đồng Nai.