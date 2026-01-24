Va chạm với xe tải, người đàn ông tử vong ở TPHCM

Ngày 24/1, Công an TPHCM điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy khiến một người tử vong.

Tai nạn làm người đàn ông tử vong tại chỗ (Ảnh;: CTV).

Khoảng 23h ngày 23/1, nam tài xế lái xe tải biển số 50E-511.xx trên đường Man Thiện, theo hướng khu chung cư Man Thiện đi chợ Nhỏ.

Khi đến đoạn qua Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, phường Tăng Nhơn Phú (trước đây thuộc TP Thủ Đức), ô tô tải xảy ra va chạm với xe máy biển số 29P1-451.xx do anh N.A.V. (32 tuổi, quê Hà Nội) cầm lái.

Vụ va chạm làm anh V. ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.