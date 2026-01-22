Người mặc áo shipper bị tai nạn tử vong ở TPHCM

Chiều 22/1, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Xuân Đoàn).

Gần 13h cùng ngày, xe tải biển số 60H-001.xx chạy trên đường ĐT 747B theo hướng tỉnh Đồng Nai đi ngã tư Miếu Ông Cù.

Khi đến khu vực chợ đêm Chí Hùng, giáp ranh giữa phường Tân Đông Hiệp và phường Tân Khánh, TPHCM (trước đây là phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), phương tiện xảy ra va chạm với xe máy biển số 60F3-801.xx do người đàn ông mặc áo shipper cầm lái chạy hướng ngược lại.

Va chạm làm người đàn ông ngã xuống đường tử vong tại chỗ, chiếc xe máy hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an TPHCM đến điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường. Do hiện trường nằm chắn giữa đường khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Nạn nhân được xác định là ông Đ.V.T. (50 tuổi, quê Hải Phòng).