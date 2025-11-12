Công an xuống đường dọn thóc lúa phòng tránh tai nạn giao thông

Ngày 12/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT của đơn vị đang tập trung tuyên truyền, phòng ngừa, xử lý nghiêm tình trạng phơi thóc lúa, rơm rạ trên các tuyến giao thông do đơn vị quản lý, phòng tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình xuống đường giúp người dân thu dọn thóc lúa phơi trên các tuyến đường (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo đó, Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với công an các xã, tổ chức đồng bộ các biện pháp công tác phòng ngừa, ngăn chặn, ký cam kết với bà con, để người dân không thực hiện việc phơi thóc lúa, rơm rạ trong mùa gặt trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường trục xã.

Đội CSGT đường bộ số 5 tuyên truyền để người dân hiểu rõ các quy định về việc không phơi thóc lúa, rơm rạ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đồng thời, thông báo rõ các chế tài xử lý của pháp luật để nâng cao ý thức chủ động chấp hành cho người dân.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp duy trì tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Các cán bộ, chiến sĩ của đội đã tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng chục hộ dân thu dọn thóc lúa, rơm rạ phơi trên các tuyến đường, đồng thời ký cam kết với các hộ dân không tái phạm tương tự.

Hiện trường nơi bà M. dùng cục bê tông, gạch đá chặn đường phơi thóc lúa khiến nạn nhân gặp nạn tử vong (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Trước đó, tại Ninh Bình xảy ra vụ việc đau lòng, một người phụ nữ điều khiển xe máy đâm vào các vật cản do người dân chặn đường phơi thóc lúa trên đường dẫn đến bị tai nạn tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà V.T.M. (SN 1958, trú xã Yên Khánh) - người đã dùng các cục bê tông, gạch đá chặn đường phơi lúa khiến nạn nhân gặp nạn tử vong, để điều tra tội Cản trở giao thông đường bộ.