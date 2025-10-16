Diễn biến mới vụ tai nạn mô tô phân khối lớn khiến một cô gái đứt lìa chân

Sáng 16/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị này vừa có báo cáo về vụ mô tô phân khối lớn va chạm với xe máy ở Hà Nội, khiến một người bị đứt lìa chân.

Chiếc mô tô phân khối lớn trong vụ tai nạn (Ảnh: Văn Chiến).

Cụ thể, khoảng 21h20 ngày 15/10, anh L.H. (SN 1995, ở xã Phù Đổng, TP Hà Nội) điều khiển xe mô tô phân khối lớn BKS 29A1-001.xx đi trên đường Phan Tây Nhạc, phường Xuân Phương, TP Hà Nội (theo chiều tỉnh lộ 70 hướng đường Lê Quang Đạo). Thông tin ban đầu là đường Trịnh Văn Bô.

Chiếc xe máy chở chị P. (Ảnh: Văn Chiến).

Theo cảnh sát, khi chiếc mô tô phân khối lớn trên đến khu vực cột đèn chiếu sáng số XP7/T2/28 nằm trên đường Phan Tây Nhạc thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 99D1-370.xx đi cùng chiều phía trước, do anh T.X.A. (SN 2001, quê Bắc Ninh) điều khiển, phía sau chở theo chị Đ.T.P. (SN 2006, quê Bắc Ninh).

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Chiến).

Nhà chức trách cho biết vụ tai nạn đã khiến chị P. bị đứt rời cổ bàn chân trái, đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108. Hai chiếc xe máy trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng. Đội CSGT đường bộ số 6 và Công an phường Xuân Phương đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời gian xảy ra tai nạn, lái xe phân khối lớn phóng nhanh trên đường Phan Tây Nhạc rồi va chạm với đôi nam nữ đi xe máy Wave Alpha đi cùng chiều.

Vụ va chạm khiến một nạn nhân bị đứt lìa 1 chân. Tuy nhiên thông tin chính thức đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.