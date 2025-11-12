Nam sinh bị khởi tố vì giao xe cho bạn chưa đủ tuổi điều khiển gây tai nạn

Chiều 12/11, Công an xã Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Hoàng Trung Dũng (SN 2008, ở tỉnh Lào Cai), là học sinh Trường THPT số 4 Văn Bàn về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Hoàng Trung Dũng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Văn Bàn).

Trước đó, tối 7/10, Hoàng Trung Dũng cho bạn mình là Đ.M.D. (SN 2010, ở tỉnh Lào Cai), là học sinh Trung tâm GDNN - GDTX Văn Bàn, mượn xe máy BKS 24V1 - 239.xx để D. đi đón bạn.

Theo cảnh sát, sau khi mượn được xe, Đ.M.D. đã đi xe máy vào xã Dương Quỳ để đón một người bạn khác (tên H.N.C.). Quá trình di chuyển trên đường, D. và bạn của mình không đội mũ bảo hiểm. Khi cả 2 đi tới quốc lộ 279, thuộc thôn Nà Bay, xã Văn Bàn thì xảy ra tai nạn tự ngã xe. Do bị chấn thương sọ não nên H.N.C. đã tử vong vào ngày 10/10.

Nhà chức trách cho biết, Hoàng Trung Dũng trên 16 tuổi, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc bạn mình chưa đủ điều kiện để đi xe máy, nhưng vẫn giao xe cho bạn mượn, chính vì vậy Trưởng Công an xã Văn Bàn đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can với Hoàng Trung Dũng.

Ngoài ra, với Đ.M.D. (người lái xe máy) do chưa đủ 16 tuổi nên chưa phải chịu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên cảnh sát sẽ xem xét xử lý hình thức khác phù hợp.