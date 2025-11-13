Công an Hà Nội tìm nhân chứng vụ tai nạn trên đại lộ Thăng Long

Ngày 13/11, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang xác minh vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn phường Từ Liêm, Hà Nội).

Theo đó, lúc 6h20 ngày 1/11, anh B.X.S. (20 tuổi, ở phường Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe máy hiệu Honda SH màu trắng BKS 29T2-215.11, chở phía sau là anh N.D.M. (20 tuổi, ở phường Hà Đông) và anh L.T.D. (23 tuổi, ở phường Phùng Hưng, Hà Nội) đi trên cao tốc, hướng từ nút giao đại lộ Thăng Long đi khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Khi đi đến vị trí cầu vượt Phú Đô, chiếc xe xảy ra tai nạn giao thông. Hậu quả, anh M. bị thương tích, được đưa đi điều trị tại bệnh viện và hiện không nhớ rõ sự việc.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân nếu biết thông tin về nội dung, diễn biến vụ tai nạn giao thông, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra qua điều tra viên Nguyễn Ngọc Lâm, số điện thoại: 0978.623.271, để giải quyết.