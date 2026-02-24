Va chạm với ô tô, 2 học sinh ở Hưng Yên tử vong

Ngày 24/2, một lãnh đạo UBND xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 học sinh tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Thái Bình New).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 6h40 cùng ngày, tại km10, đường tỉnh 456, ô tô mang biển kiểm soát 17A-314.xx chạy hướng từ xã Thái Thụy đi xã Thụy Anh, bất ngờ xảy ra va chạm với 2 xe máy điện của 3 học sinh di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ va chạm khiến cháu B.Đ.H. (SN 2008), học sinh lớp 12 Trường THPT Diêm Điền) điều khiển xe máy điện không biển kiểm soát, chở theo cháu B.T.T. (SN 2012), học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, tử vong tại chỗ.

Còn cháu N.T.L. (SN 2008), học sinh lớp 12A8 Trường THPT Diêm Điền, điều khiển xe máy điện mang biển kiểm soát 17MĐ6-152, bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.