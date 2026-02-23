Tài xế đeo tai nghe bất ngờ khi bị CSGT Hà Nội xử phạt

Ghi nhận của phóng viên Dân trí chiều 23/2, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) lập tổ công tác gồm 4 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm trên phố Nguyễn Lương Bằng, TP Hà Nội.

Theo cảnh sát, hôm nay là ngày bắt đầu làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường việc tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo việc đi lại bình thường của nhân dân trong những ngày đầu năm mới.

Các hành vi vi phạm bị tổ CSGT xử lý gồm: Sử dụng tai nghe, điện thoại khi điều khiển xe máy; che dán biển số xe; vượt đèn đỏ...

Lúc 14h, CSGT phát hiện một nam tài xế điều khiển xe máy BKS 29E2-930.xx, có hành vi vừa sử dụng điện thoại vừa điều khiển xe máy tham gia giao thông nên đã dừng xe, xử lý.

Tại chốt CSGT, danh tính tài xế được làm rõ là anh L.V.T. (trú tại Hà Nội).

"Hôm nay tôi vội đi giao máy tính bảng cho khách nên phải nghe điện thoại gấp. Do khách hỏi về thông số bảo hành của máy nên tôi phải hồi đáp luôn và dính vi phạm. Tôi biết hành vi này là sai, tôi xin chấp nhận nộp phạt", tài xế T. nói và bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 900.000 đồng, trừ 4 điểm GPLX.

Lúc 14h05, CSGT phát hiện một nam tài xế điều khiển xe máy có hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để xử lý. Tại chốt CSGT, nam tài xế cho biết do không để ý đèn tín hiệu giao thông nên đã vi phạm.

Khoảng 10 phút sau, CSGT tiếp tục phát hiện một nữ tài xế điều khiển xe máy BKS 22TA-013.xx vừa điều khiển xe máy vừa đeo tai nghe nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

CSGT yêu cầu nữ tài xế vi phạm dừng xe, vào chốt để làm việc.

Người vi phạm là chị N.Q.C. (SN 2003, quê Tuyên Quang). Chị C. cho biết do mới ra Hà Nội làm việc, không thạo đường nên chị phải đeo tai nghe để nghe Google Maps hướng dẫn đường đi.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Gia Long, tổ trưởng tổ công tác cho biết, Nghị định 168/2024 quy định, người điều khiển xe máy, mô tô, xe đạp tuyệt đối không được đeo tai nghe hoặc sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính) khi đang lái xe. Mức phạt cho hành vi này là 800.000 - 1.000.000 đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 10 - 14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

"Nhiều người vẫn nghĩ việc đeo tai nghe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện là bình thường, tuy nhiên việc này dễ gây ra các vụ tai nạn khi tài xế không để ý, quan sát đường di chuyển. Khi họ tập trung vào điện thoại, sẽ không kịp xử lý các tình huống trên đường. Người dân cần chấp hành nghiêm Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác", vị Đại úy CSGT nhấn mạnh.

Cũng trong chiều 23/2, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Hà Nội) lập tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính.

Trong khoảng 2 giờ kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có cả nữ tài xế vi phạm.

Cụ thể, lúc 14h16, tổ công tác phát hiện chị H.H.P. (SN 1980, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy BKS 29F1-462.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,341mg/lít khí thở. Làm việc với CSGT, nữ tài xế này không xuất trình được GPLX.

Chị P. cho biết trưa nay chị cùng với người thân trong gia đình uống vài chén rượu chúc Tết nên đã vi phạm. Với mức vi phạm nêu trên, nữ tài xế sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Ngoài việc kiểm soát nồng độ cồn, cảnh sát cũng tăng cường xử lý các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định...