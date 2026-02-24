Tài xế xe tải bị phạt 19 triệu đồng vì đi ngược chiều đường ở Lào Cai

Chiều 24/2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai vừa lập biên bản xử phạt với tài xế Đ.N.T. (SN 1975, trú tại phường Yên Bái) do có hành vi điều khiển ô tô đi ngược chiều đường.

CSGT lập biên bản xử phạt với tài xế T. (Ảnh: Công an cung cấp).

Với vi phạm nêu trên, tài xế T. sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 12h ngày 9/2 tại đường Nguyễn Thái Học, anh T. đã điều khiển ô tô tải mang BKS 21C-079.xx thực hiện hành vi đi ngược chiều trên đường có biển Cấm đi ngược chiều. Hành vi vi phạm này của anh T. đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh sự việc, mời tài xế vi phạm tới trụ sở và lập biên bản xử phạt.

Hình ảnh tài xế xe tải đi ngược chiều đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Cục CSGT cho biết, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm là vi phạm nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện đường mà vi phạm.