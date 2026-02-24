Khởi tố tài xế ô tô "dính cồn", kéo tay CSGT rồi lái xe bỏ chạy

Sáng 24/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Tuấn Quyền (SN 2001, ở xã Hàm Yên) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Tuấn Quyền tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, vào tối 19/2, tổ CSGT Hàm Yên thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang gồm 6 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn tại khu vực thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, thì phát hiện ô tô biển kiểm soát 29N-19.xx có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.

Theo cảnh sát, khi Thiếu tá Nguyễn Văn Đông (cán bộ tổ công tác) đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thì Nguyễn Tuấn Quyền đột nhiên giữ tay Thiếu tá Đông, kéo kính chắn gió, đồng thời điều khiển ô tô bỏ chạy.

Hình ảnh Thiếu tá Đông bị ô tô kéo trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Thiếu tá Đông khi đó bị kẹt tay nên phải chạy theo và đu người theo ô tô. Chạy khoảng 500m thì đối tượng Quyền thả tay Thiếu tá Đông, hạ kính chắn gió làm anh Đông bị ngã xuống đường bị thương.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, tuyệt đối không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện.