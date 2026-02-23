"Dính cồn" kịch khung, nam thanh niên lái xe bỏ chạy, kéo ngã cán bộ CSGT

Ngày 23/2, Cục CSGT (Bộ Công an) thông tin, thực hiện mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT và Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, tối 21/2, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên làm nhiệm vụ xử lý vi phạm nồng độ cồn trên quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Phủ Thông.

Đến 20h43 cùng ngày 21/2, tổ công tác phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 97G1-010.xx có dấu hiệu vi phạm.

Chiếc xe máy do L.Q.Đ. điều khiển (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, khi được cảnh sát ra hiệu lệnh dừng phương tiện, nam thanh niên nêu trên đã giảm tốc độ và đỗ vào lề đường bên phải theo chiều đi, sau đó bất ngờ tăng ga bỏ chạy, xe máy đã đâm thẳng vào thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ của CSGT được dựng trong chốt của tổ công tác.

Nhà chức trách cho hay, mặc dù tổ công tác yêu cầu người vi phạm dừng lại nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục tăng ga quay đầu bỏ chạy, kéo ngã cán bộ CSGT.

"Trước hành vi vi phạm rõ ràng, tổ công tác đã khống chế đối tượng trên, phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an xã Phủ Thông xác định danh tính người vi phạm là L.Q.Đ. (SN 2001, ở xã Phủ Thông).

Qua kiểm tra, nam thanh niên này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,568mg/lít khí thở", vị đại diện Cục CSGT thông tin.

L.Q.Đ. tại chốt CSGT (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, thời điểm dừng, kiểm tra xe máy của L.Q.Đ., phương tiện này không có gương chiếu hậu bên trái; người điều khiển không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

Cơ quan chức năng sau đó đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ; thu giữ tang vật, phương tiện và đưa đối tượng về trụ sở để tiếp tục xác minh, phục vụ quá trình điều tra.

Tại cơ quan công an, đối tượng Đ. khai nhận do trước đó đã uống rượu, lo sợ bị CSGT kiểm tra nên cố tình tăng ga bỏ chạy và đâm xe làm đổ camera ghi hình của lực lượng chức năng.