Va chạm với máy xúc, hai vợ chồng thương vong ở TPHCM

Ngày 29/9, Công an TPHCM phối hợp lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe múc khiến người chồng tử vong, vợ bị thương.

Xe máy của nạn nhân văng vào lề đường sau va chạm (Ảnh: CTV).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, ông Đ.V.T. (64 tuổi) điều khiển xe máy biển số 61N1-176.xx, chở vợ là bà L.T.H. (59 tuổi, cùng ngụ xã Thường Tân), lưu thông trên đường ĐT 746 hướng từ phường Tân Uyên đi xã Thường Tân (TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ).

Khi đến giao lộ với hẻm Tân Mỹ 06 (phường Tân Uyên), xe máy của vợ chồng ông T. va chạm với xe công nông kéo theo một máy xúc đất, do ông Đ.Q.N. (45 tuổi, ngụ phường Tân Uyên) điều khiển theo hướng ngược lại và đang rẽ trái vào hẻm.

Cú va chạm khiến hai vợ chồng ông T. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng ông T. đã không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp với công an địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.