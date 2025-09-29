Người phụ nữ ngồi trên xe máy rải bột lạ xuống đường ở TPHCM

Ngày 29/9, Đội CSGT Rạch Chiếc đang phối hợp với Công an phường Hiệp Bình xác minh clip người phụ nữ ngồi sau xe máy, rải bột lạ xuống đường.

Người phụ nữ ngồi trên xe máy liên tục rải bột lạ xuống đường ở phường Hiệp Bình (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip, ghi lại cảnh hai người đi trên một xe máy biển số 54X8-49.xx, ngồi phía sau là một phụ nữ mặc áo cam. Hình ảnh từ clip cho thấy, người phụ nữ ngồi sau liên tục xé túi chứa bột lạ, sau đó dốc ngược để bột rơi xuống đường. Khi bột trong túi rơi hết, người này vứt luôn vỏ túi xuống mặt đường rồi tiếp tục xé túi khác.

Toàn bộ vụ việc được một người đi đường quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người thắc mắc về hành động lạ của người phụ nữ và chất bột bên trong túi.