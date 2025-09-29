Công an TPHCM trao 500 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 29/9, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Hòa Đông và phường Bình Lợi Trung, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao trao 500 phần quà Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy Trần Công Bằng, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, đóng vai chú Cuội, tạo niềm vui cho các em (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo đó, trong ngày 27/9 và 28/9, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị đã tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” năm 2025 cho các bé thiếu nhi tại UBND xã Phú Hòa Đông và Trung tâm Hỗ trợ xã hội TPHCM.

Ban tổ chức đã mang đến cho các trẻ nhiều niềm vui thông qua những trò chơi như: Làm bánh Trung Thu; trang trí lồng đèn; giao lưu cùng chú Cuội và chị Hằng. Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt tình nguyện của dàn ca sĩ nhí, các đội võ nhạc, đem đến nhiều tiết mục đặc sắc cho các bạn nhỏ.

Một em nhỏ hạnh phúc khi được nhận quà Trung thu (Ảnh: Thuận Thiên).

Cuối chương trình, đại diện các đơn vị, các nhà hảo tâm đã trao tặng 500 phần quà cho các em; đồng thời tạo cho trẻ không khí vui tươi khi rước đèn Trung thu với chị Hằng và chú Cuội, ăn bánh Trung thu.

Đại úy Trần Công Bằng, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM, cho rằng, việc tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” góp phần tạo nên một tuổi thơ trọn vẹn cho các trẻ gặp khó khăn, đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.