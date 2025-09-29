Hiếp dâm bé gái 5 tuổi, nam thanh niên ở TPHCM lĩnh án

Ngày 29/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (20 tuổi, ngụ TPHCM) 18 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bị cáo Thành tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo hồ sơ vụ án, Thành làm thuê cho vợ chồng bà N. (ngụ huyện Hóc Môn cũ) và chơi thân thiết với bé Z. (SN 2018, con bà N.).

Từ tháng 6/2024 đến tháng 3/2025, Thành nhiều lần xâm hại tình dục bé Z.. Sau mỗi lần thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo yêu cầu bị hại không được nói cho người khác biết.

Ngày 2/4, bà N. biết sự việc và tới công an tố cáo hành vi của Thành.

Tại tòa, Thành thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại điện bị hại cho rằng, bị cáo là người tốt, có trách nhiệm với công việc, gia đình, phạm tội do bồng bột nên xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Tòa xác định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tại thời điểm phạm tội, bị hại mới hơn 5 tuổi nên cần phải xử nghiêm. Bên cạnh đó, HĐXX ghi nhận cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ hình phạt như nhân thân tốt, thành khẩn khai báo.