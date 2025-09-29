Đại biểu băn khoăn việc bãi bỏ nghị quyết di dời cơ sở gây ô nhiễm ở TPHCM

Tại kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra ngày 29/9, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 22 của HĐND về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM, đặt câu hỏi về cơ sở để bãi bỏ Nghị quyết 22. Theo bà, hiện tại, nhiều địa phương chưa thực hiện xong Nghị quyết 22, nhiều cơ sở sản xuất vẫn còn len lỏi trong các khu dân cư.

“Trước đây, khi tôi còn làm Chủ tịch HĐND thành phố, người dân thường xuyên nhắn tin, gọi điện thoại cho tôi về việc các cơ sở sản xuất ở huyện Bình Chánh gây ô nhiễm. Trước kỳ họp này, tôi vẫn còn nhận tin nhắn phản ánh tình trạng trên. Vậy, cơ sở nào để thành phố bỏ nghị quyết này và việc bãi bỏ có ổn không?”, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố đặt câu hỏi.

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Theo bà Nguyễn Thị Lệ, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã thực hiện Nghị quyết 22, nhưng còn những doanh nghiệp chây ì chưa chịu di dời. Vị đại biểu đặt câu hỏi cho phía chính quyền thành phố về sự phù hợp của đề xuất bãi bỏ nghị quyết về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận.

Trả lời câu hỏi trên, Giám đốc Sở Công Thương Bùi Tá Hoàng Vũ cho biết, sở là đơn vị trình đề xuất bãi bỏ Nghị quyết 22. Đây là nghị quyết được HĐND thành phố ban hành từ năm 2002, thời điểm thành phố xảy ra tình trạng ô nhiễm, cần những giải pháp, biện pháp căn cơ để đưa những cơ sở sản xuất trong khu dân cư vào khu công nghiệp.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, nghị quyết là chương trình thành công của thành phố, và chương trình kết thúc năm 2006. Hiện nay, các căn cứ để thực hiện nghị quyết không còn, những nội dung và giải pháp của nghị quyết này đã thực hiện xong và kết thúc.

Theo thống kê, 60% cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp đã nằm ngoài khu chế xuất, khu công nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều cơ sở kinh doanh đã áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường trong quá trình sản xuất, đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Giám đốc Sở Công Thương TPHCM Bùi Tá Hoàng Vũ trả lời ý kiến của đại biểu tại phiên họp (Ảnh: Xuân Đoàn).

Về việc vẫn còn tồn tại một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm trong khu dân cư, Giám đốc Sở Công Thương xin tiếp thu để cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND thành phố có chủ trương giải quyết để làm sao vừa sản xuất vừa không gây ô nhiễm.

Nói thêm về nội dung này, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, trước đây, các địa phương đều có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp di dời ra khỏi khu dân cư. Kế hoạch này đã thực hiện tốt, tuy nhiên vẫn còn tồn tại doanh nghiệp trong khu dân cư. Nếu Nhà nước bỏ tiền hỗ trợ doanh nghiệp di dời thì không đủ sức, do đó sắp tới thành phố cần có chính sách liên quan đến vấn đề này, vì đây là nội dung quan trọng, nếu thực hiện tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và nhà nước.

Nghị quyết 22 của HĐND TPHCM về đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận, được ban hành năm 2002. Theo UBND TPHCM, việc bãi bỏ Nghị quyết này dựa trên 2 căn cứ.

Cụ thể, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Nghị quyết 22 không còn phù hợp với thực tế và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM hiện tại. Ngoài ra, đề án di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm vào các khu công nghiệp và vùng phụ cận bắt đầu năm 2002 và đã kết thúc năm 2006.

Tháng 5/2007, Ban Chỉ đạo công tác di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường của UBND TPHCM đã hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo tổng kết chương trình.

Trước đó, Sở Công Thương đã có văn bản gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (Chi nhánh TPHCM) và các Sở, ban, ngành, địa phương để lấy ý kiến góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 22. Qua đó, 25 đơn vị có ý kiến thống nhất và 1 đơn vị không có ý kiến. Đồng thời, Sở Công Thương không nhận được góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác trên cổng thông tin điện tử.