“Tuyệt đối không để dân bị cô lập trên nóc nhà mà không được cứu”

Nội dung này được đề cập trong Công điện số 225 Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ban hành, yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Trong những ngày qua, tại khu vực xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua.

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng, khiến nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Nhiều người dân xã Đồng Xuân (tỉnh Đắk Lắk) leo vội lên mái nhà thoát thân và chờ cứu hộ (Ảnh: Trần Phát).

Dự báo tình hình lũ lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người.

“Tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời”, Công điện của Thủ tướng nêu rõ.

Ông yêu cầu phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở công an, bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú cho người dân.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được giao chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý vận hành các hồ chứa nước (thủy lợi, thủy điện) một cách an toàn và hợp lý, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; khôi phục cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt ngay sau lũ.

Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp rà soát, kiểm tra, và cấm đường, hạn chế người dân đi lại ở các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu nguy hiểm.

“Cán bộ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sự cố sạt lở, tai nạn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiếu kiểm soát hoặc cấm đường không kịp thời”, Thủ tướng chỉ đạo.

Người dân Đắk Lắk quay cuồng trong cơn lũ dữ (Ảnh: Nam Anh).

Ông yêu cầu Bộ Tài chính xuất cấp, hỗ trợ gạo, vật tư theo đề nghị của các địa phương. Bộ Tài chính cũng được giao nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, trước mắt cho tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi tỉnh khoảng 200 tỷ đồng; Gia Lai, Đắk Lắk mỗi tỉnh khoảng 150 tỷ đồng.

Thủ tướng kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".

Theo phân công của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long sẽ đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng.