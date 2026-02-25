Ông Nguyễn Thanh Nghị: Cổ phần hóa nhưng không làm mất thương hiệu quốc gia

Những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước được Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt tại Hội nghị toàn quốc do Ban Bí thư tổ chức, sáng 25/2.

Đây là lần đầu tiên nội hàm kinh tế Nhà nước được xác định một cách đầy đủ, có hệ thống trong một nghị quyết chuyên đề.

Kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo

Theo đó, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh kinh tế Nhà nước là thành phần đặc biệt quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bao gồm toàn bộ nguồn lực kinh tế do Nhà nước nắm giữ, quản lý và chi phối hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị (Ảnh: Minh Châu).

Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định kinh tế Nhà nước luôn giữ vai trò chủ đạo, vừa trực tiếp sản xuất, kinh doanh, vừa là nền tảng nguồn lực vật chất quan trọng.

Đây đồng thời là công cụ chiến lược, thiết yếu để Nhà nước thực hiện vai trò định hướng, điều tiết và dẫn dắt nền kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao năng lực tự chủ, tự cường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Điểm lại những hạn chế, tồn tại của kinh tế Nhà nước, ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết Nghị quyết 79 đề ra 5 nhóm quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế Nhà nước trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, nghị quyết xác định rõ mối quan hệ giữa kinh tế nhà nước và các khu vực kinh tế khác nhằm phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của từng khu vực.

Theo ông Nghị, Bộ Chính trị lần này cũng đề ra quan điểm mới: "Các nguồn lực kinh tế Nhà nước phải được rà soát, thống kê, đánh giá, hạch toán đầy đủ theo nguyên tắc thị trường; đánh giá tác động và phân tích lợi ích - chi phí xã hội của đầu tư nguồn lực vật chất của Nhà nước theo thông lệ quốc tế".

Nghị quyết 79 khẳng định kinh tế Nhà nước phải tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Về mục tiêu, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương nêu con số phấn đấu 50 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; 100% doanh nghiệp quản trị hiện đại trên nền tảng số.

Về tổ chức tín dụng Nhà nước, nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 3 ngân hàng thuộc nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á về tổng tài sản; 4 ngân hàng tiên phong về công nghệ, quản trị, chủ đạo về quy mô, thị phần, điều tiết thị trường.

"Không làm mất đi các thương hiệu quốc gia có uy tín"

Nhiều giải pháp cũng được Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra trong Nghị quyết 79 mà trước hết là đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, quản lý kinh tế Nhà nước với trọng tâm là chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, quản trị hiện đại; hành động quyết liệt, hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Chính trị nhấn mạnh cần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, trọng tâm là tiếp cận các nguồn lực công bằng, minh bạch; đẩy mạnh hợp tác công - tư; cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; giảm chi phí tuân thủ, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: Minh Châu).

Chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời, xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và quy trình đánh giá minh bạch… cũng là một nhiệm vụ quan trọng được ông Nghị đề cập.

Đi kèm với đó, theo ông, cần xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất về kinh tế Nhà nước, liên thông, an toàn; phát huy vai trò dữ liệu trong hoạch định chính sách, kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, tài sản công.

Để khắc phục những hạn chế hiện nay, Nghị quyết đề ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến 7 lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; kinh tế biển; nguồn lợi vùng trời, kinh tế không gian vũ trụ và kinh tế tầm thấp; không gian ngầm; tài nguyên số và tài nguyên viễn thông.

Với cổ phần hóa, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh cần quán triệt định hướng mới trong Nghị quyết số 79 về việc cổ phần hóa không ảnh hưởng đến kiểm soát của Nhà nước trong những lĩnh vực then chốt và chiến lược, không làm mất đi các thương hiệu quốc gia có uy tín.

Về thoái vốn, quan điểm rất mới của Nghị quyết số 79 là với doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối thì có cơ chế, lộ trình phù hợp nhằm sáp nhập với các doanh nghiệp Nhà nước hoặc chuyển giao cho doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước ở Trung ương hoặc địa phương.