Tổng Bí thư Tô Lâm mời Tổng thống Putin thăm Việt Nam

Bộ Ngoại giao cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm Nga, thông báo về kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng, chiều 24/2, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, đặc phái viên của Tổng Bí thư Tô Lâm, đã có cuộc hội kiến Tổng thống Nga V. Putin.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã chuyển thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm gửi Tổng thống Putin, trong đó nhấn mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới, Việt Nam mong muốn và tin tưởng Nga sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy, thủy chung.

Trên cơ sở các định hướng lớn trong thông điệp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng hạt nhân, dầu khí, hợp tác biển, quốc phòng, kỹ thuật quân sự, khoa học - công nghệ và giao thông - vận tải.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung hội kiến Tổng thống Nga V. Putin (Ảnh: Bộ Ngoại giao).

Tại hội kiến, Tổng thống V. Putin nhấn mạnh Nga luôn coi trọng việc không ngừng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Tổng thống V. Putin khẳng định coi Tổng Bí thư Tô Lâm là người bạn thân thiết và mong sớm được đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Nga.

Tổng thống V. Putin cũng khẳng định sẵn sàng duy trì tiếp xúc và trao đổi thường xuyên với Tổng Bí thư Tô Lâm về các vấn đề chiến lược cũng như về quan hệ song phương.

Ông Putin mong muốn hai bên nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trụ cột là năng lượng, dầu khí, kỹ thuật quân sự..., mở rộng sang các lĩnh vực điện hạt nhân, khoa học - công nghệ, giao thông vận tải…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã chuyển lời mời thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Tổng thống V. Putin. Tổng thống V. Putin cảm ơn và vui vẻ nhận lời.

Cũng trong chiều 24/2, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Ngoại giao Nga S. Lavrov đã tiến hành hội đàm. Hai bên đã cùng rà soát, đánh giá về tình hình hợp tác song phương, trong đó có sự phối hợp giữa hai Bộ Ngoại giao.

Hai bên cũng chia sẻ và thống nhất nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò đầu mối của hai bộ trong việc củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước, đồng thời trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.