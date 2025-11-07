“Tử thần” phát lộ khi nước sông rút cạn
(Dân trí) - Quả bom phá dài 140cm, nặng khoảng 250kg phát lộ khi nước sông Nậm Mô thuộc địa bàn xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An rút cạn sau đợt mưa lũ.
Ngày 7/11, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh.
Đây là quả bom phá ký hiệu MK-82, đường kính 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg, còn nguyên kíp nổ, do Mỹ thả xuống hồi chiến tranh.
Quả bom này phát lộ khi nước trên sông Nậm Mô đoạn qua bản Pủng (xã Tương Dương) rút cạn và được một người dân đi đánh cá phát hiện.
Vị trí phát hiện quả bom cách bờ sông khoảng 30m, cách cầu Tân Xả (bản Pủng) gần 200m.
Các cơ quan chức năng đã vô hiệu hóa quả bom, trục vớt lên bờ và di chuyển đến vị trí tiêu hủy, đảm bảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong quá trình hủy nổ.
Bom MK-82 do Mỹ sản xuất, vỏ bằng thép có công dụng nổ phá và sát thương. Trung bình, mỗi quả bom MK-82 chứa khoảng 87kg thuốc nổ Tritonal, thường được quân đội Mỹ dùng để phá hủy công trình, sát thương người, vật trên mặt đất hoặc khoan sâu xuống đất phá hủy các công trình ngầm.