“Tử thần” phát lộ khi nước sông rút cạn

Ngày 7/11, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Tương Dương và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại từ thời chiến tranh.

Đây là quả bom phá ký hiệu MK-82, đường kính 30cm, dài 140cm, nặng khoảng 250kg, còn nguyên kíp nổ, do Mỹ thả xuống hồi chiến tranh.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom khỏi lòng sông sau khi đã vô hiệu hóa kíp nổ (Ảnh: Trọng Kiên).

Quả bom này phát lộ khi nước trên sông Nậm Mô đoạn qua bản Pủng (xã Tương Dương) rút cạn và được một người dân đi đánh cá phát hiện.

Vị trí phát hiện quả bom cách bờ sông khoảng 30m, cách cầu Tân Xả (bản Pủng) gần 200m.

Các cơ quan chức năng đã vô hiệu hóa quả bom, trục vớt lên bờ và di chuyển đến vị trí tiêu hủy, đảm bảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản trong quá trình hủy nổ.