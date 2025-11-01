Nổ lớn gần nhà dân, nghi do bom đạn sót lại sau chiến tranh

Ngày 1/11, ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn, nghi do vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh.

Vụ việc xảy ra vào lúc 16h20 ngày 31/10, tại một thửa ruộng sát nhà dân ở thôn Lệ Xuyên, xã Nam Cửa Việt.

Vụ nổ xảy ra sát nhà dân (Ảnh: Cắt từ clip do camera nhà dân ghi lại).

Tiếng nổ lớn khiến nhiều người dân hoang mang, khi đến kiểm tra phát hiện hố sâu khoảng 1m, rộng 2m.

"Vụ nổ gây rung chuyển nhà cửa, đây có thể do đạn hoặc mìn sót lại sau chiến tranh. May mắn thời điểm xảy ra vụ việc không có ai ở gần đó", anh Nguyễn Xuân Đồng, trú tại thôn Lệ Xuyên, nói.

Vụ nổ lớn xảy ra gần nhà người dân (Clip người dân cung cấp).

Lãnh đạo xã Nam Cửa Việt cho biết trong chiến tranh, làng Lệ Xuyên hứng chịu nhiều bom đạn. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.