Hủy nổ quả bom nặng gần 300kg ở Lào Cai

Chiều 9/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Thành Hùng, Chủ tịch UBND xã Đông Cuông (tỉnh Lào Cai), cho biết chính quyền phối hợp với các đơn vị chức năng đang đưa một quả bom nặng khoảng 300kg đi hủy nổ.

Quả bom được người dân tìm thấy tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai (Ảnh: Đức Mậu).

Theo ông Hùng, trước đó vào cuối tháng 9, người dân tại thôn Sân Bay, xã Đông Cuông đi làm nương phát hiện quả bom dài khoảng 1,2m, nặng khoảng 300kg, nên đã báo chính quyền địa phương.

"Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua, cơ quan chức năng chưa thể đưa quả bom đi xử lý. Tới chiều nay chúng tôi mới bắt đầu đưa quả bom đi hủy nổ. Địa điểm hủy nổ cách trung tâm xã khoảng 4km, cách xa khu vực dân cư", ông Hùng nói.

Trước đó ngày 1/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới 17h cùng ngày, mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 10 xảy ra trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất trên địa bàn.

Nhà chức trách cho biết mưa lũ đã làm 5 người chết, 5 người mất tích và 10 người khác bị thương; hơn 9.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng thiệt hại.

Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 2.750 tỷ đồng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai.