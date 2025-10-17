Sáng 17/10, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ ký kết Biên bản chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam và Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam từ Bộ Nội vụ về trực thuộc Bộ Quốc phòng, theo Quyết định số 1510/QĐ-TTg ngày 10/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi; đại diện các Bộ, Ngành cùng lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Lễ ký kết chuyển giao hai đơn vị khắc phục hậu quả bom mìn về Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tống Giáp).

Bàn giao nguyên trạng, bảo đảm hoạt động thông suốt

Theo Biên bản được ký kết, hai đơn vị sự nghiệp công lập gồm Trung tâm Hành động khắc phục bom mìn Việt Nam và Quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam được chuyển nguyên trạng về Bộ Quốc phòng quản lý. Việc chuyển giao bao gồm toàn bộ tổ chức bộ máy, nhân sự, cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, hồ sơ, dữ liệu và các quyền, nghĩa vụ pháp lý liên quan.

Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện công tác chuyển giao, bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể tại các đơn vị theo quy định. Các bên thống nhất hoàn thành toàn bộ thủ tục bàn giao trước ngày 31/12/2025.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh: "Việc tiếp nhận hai đơn vị này là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh – một nhiệm vụ nhân đạo, vừa cấp thiết, vừa lâu dài".

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Ảnh: Tống Giáp).

Phát huy vai trò nòng cốt của Quân đội trong nhiệm vụ nhân đạo

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu hậu quả nặng nề nhất của bom mìn, vật nổ và chất độc hóa học còn sót lại sau chiến tranh.

Việc giao Bộ Quốc phòng quản lý Trung tâm và Quỹ sẽ giúp phát huy tốt hơn vai trò nòng cốt của Quân đội trong công tác nhân đạo, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế – xã hội bền vững.

Bộ Quốc phòng cam kết tiếp nhận đầy đủ nguyên trạng tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thông suốt, đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm huy động nguồn lực thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng các bộ, ngành liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để thực hiện sứ mệnh nhân đạo này, bởi sau năm 1975 đến nay, số lượng diện tích bị ô nhiễm bom mìn còn rất lớn, nhiều người dân vẫn bị thương vong. Đây là vấn đề day dứt mà sắp tới, chúng tôi sẽ phối hợp xử lý theo chức năng, quyền hạn được giao".

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Tống Giáp).

Buổi lễ ký kết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn, đồng thời mở ra giai đoạn mới trong việc phát huy vai trò của Quân đội trong các hoạt động nhân đạo.