Người phụ nữ đi bắt cá ở khe bất ngờ phát hiện quả bom nặng 241kg

Ngày 24/9, tin từ Dự án rà phá bom mìn Mines Advisory Group (MAG) cho hay, các chuyên gia đã xử lý thành công quả bom MK82 sót lại sau chiến tranh, được phát hiện ở tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, chị Hồ Khuôn (trú tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), đi bắt cá ở khe suối, bất ngờ phát hiện một quả bom nằm cách quốc lộ 12A khoảng 20m. Sự việc được chị Khuôn trình báo chính quyền địa phương.

Quả bom MK82 được phát hiện tại Quảng Trị (Ảnh: MAG).

Đội cơ động của MAG đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp lên phương án xử lý quả bom.

Các chuyên gia của MAG xác định quả bom được phát hiện là MK82, nặng 241kg, bán kính sát thương 1,5km. Quả bom sau đó được xử lý an toàn và chuyển đến bãi hủy nổ.

Theo lãnh đạo UBND xã Dân Hóa, trên địa bàn từng phát hiện nhiều quả bom tương tự sót lại sau chiến tranh, trong đó MAG đã xử lý hơn 10 quả bom lớn.