Từ clip người dân cung cấp, cảnh sát Lâm Đồng xử lý tài xế vượt ẩu

Ngày 14/3, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, đơn vị này đã mời hai tài xế điều khiển ô tô vượt ẩu lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo thông tin từ cảnh sát, ngày 6/3, tài xế Lê Viết Luận (49 tuổi, ngụ xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng) lái xe khách lưu thông trên quốc lộ 20. Khi đến đoạn đường thuộc phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng, dù khu vực cấm vượt, người này vẫn lái xe vượt lên.

Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế điều khiển ô tô vượt ẩu (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp đó, ngày 10/3, tài xế Phạm Minh Hoàng (33 tuổi, trú tại xã Xuân Bắc, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải lưu thông trên quốc lộ 20, khi đến đèo Bảo Lộc thì lấn trái đường, vượt phương tiện cùng chiều phía trước.

Theo cảnh sát, hành vi vượt ẩu của hai tài xế nói trên bị người dân quay clip, phản ánh đến lực lượng chức năng.

Từ hình ảnh này, Phòng Cảnh sát giao thông đã mời hai tài xế lên làm việc và củng cố hồ sơ xử phạt hành chính về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.