2 xe tải đấu đầu ở Lâm Đồng, 2 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 3h20 ngày 25/1 trên quốc lộ 20, đoạn thuộc xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm trên, tài xế L.H.S. (42 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe tải lưu thông hướng TPHCM - Đà Lạt. Trên ô tô có phụ xe là anh H.T.T. (28 tuổi, trú tại TPHCM).

Lực lượng chức năng đưa tài xế ra khỏi buồng lái xe tải (Ảnh: Văn Minh).

Khi đến địa điểm trên, xe của anh S. bất ngờ va chạm trực diện với ô tô tải lưu thông hướng ngược lại do anh N.Đ.T. (37 tuổi, trú tại Lâm Đồng) điều khiển.

Tai nạn làm anh N.Đ.T. và người đi cùng xe là N.V.K. (26 tuổi, trú tại TPHCM) tử vong. Tài xế L.H.S. và phụ xe H.T.T. bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt xử lý hiện trường, điều tra vụ việc.