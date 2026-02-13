Ô tô tải tông xe máy ở Lâm Đồng, 3 người chết

Ngày 13/2, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại xã Nhân Cơ khiến 3 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An Sinh).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 5h55 cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc ngã ba Đồi Thông, xã Nhân Cơ.

Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Quốc Đạo (SN 1991, trú tại tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe container lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đồng Nai, bất ngờ va chạm vào đuôi ô tô tải mang biển số tỉnh Đắk Lắk chạy cùng chiều.

Vụ va chạm làm ô tô tải biển số tỉnh Đắk Lắk lao qua bên trái đường, tông trúng 2 xe máy khiến 3 người trên 2 phương tiện này tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nhân Cơ cùng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.