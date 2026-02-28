Hai người đi xe máy tử vong sau cú va chạm ở Lâm Đồng

Ngày 28/2, ông Nguyễn Thanh Sang, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Xe máy bị biến dạng sau cú va chạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/2, sau khi kết thúc ca làm việc tại một công ty đóng trên địa bàn xã Vĩnh Hảo, chị T.T.D. (SN 1995) chạy xe máy trên quốc lộ 1 để về nhà. Khi đang di chuyển, xe của chị D. bất ngờ va chạm với xe máy do ông N.X.L. (SN 1965) lái đi bán vé số.

Cú tông mạnh làm cả hai người ngã xuống đường, bị thương nặng. Những người có mặt tại hiện trường đã đưa chị D. và ông L. đến bệnh viện cấp cứu nhưng 2 người tử vong.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lãnh đạo xã Vĩnh Hảo, sau tai nạn, chính quyền địa phương thăm hỏi, phối hợp cùng các nhà hảo tâm kêu gọi quyên góp, hỗ trợ chi phí mai táng cho hai nạn nhân.