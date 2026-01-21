Buông cả hai tay khi lái xe, người đàn ông ở TPHCM bị tịch thu phương tiện

Ngày 21/1, Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) cho biết, Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với C.Q.T. (SN 1988, quê Vĩnh Long) về các hành vi điều khiển mô tô buông cả hai tay; sử dụng thiết bị âm thanh và không có gương chiếu hậu bên trái.

Theo quy định, với hành vi buông cả hai tay khi điều khiển phương tiện, người vi phạm bị áp dụng hình thức tịch thu xe. Ngoài ra, C.Q.T. còn bị xử phạt 1,4 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm còn lại.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế C.Q.T. (Ảnh: PC08).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Đội CSGT Bến Thành phát hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy biển số 64C-171.xx lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo trong tình trạng không có gương chiếu hậu bên trái.

Đáng chú ý, trong quá trình di chuyển, người này mở loa nghe nhạc được lắp đặt trên đầu xe, đồng thời buông cả hai tay và ngả người về phía sau, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngay sau đó, Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển đến trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, sau khi được lực lượng CSGT giải thích các quy định của pháp luật, ông C.Q.T. đã thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm.

Xe máy của nam tài xế bị lực lượng chức năng tịch thu sau khi vi phạm (Ảnh: PC08).

Thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm Luật Trật tự an toàn giao thông với các hành vi nguy hiểm như buông tay lái, bốc đầu xe khi điều khiển phương tiện đã bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nghiêm.

Lực lượng CSGT khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tập trung quan sát, làm chủ tay lái, không thực hiện các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.