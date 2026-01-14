Nam tài xế bị phạt 7 triệu đồng sau chầu nhậu mừng sinh nhật ở TPHCM

Tối 13/1, thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Dĩ An, lực lượng cảnh sát cơ động và lực lượng an ninh trật tự cơ sở lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lý Thường Kiệt (phường Dĩ An).

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N.H.H. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Vào lúc 20h50, tổ công tác phát hiện ông N.H.H. (SN 1984, quê Thanh Hóa) điều khiển xe máy có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Kết quả đo nồng độ cồn cho thấy ông H. vi phạm mức 0,311mg/lít khí thở, đồng thời không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe.

Với mức vi phạm nói trên, ông H. sẽ bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

“Sau giờ làm, bạn tôi rủ về nhà dự sinh nhật con trai nên tôi ghé qua uống hai lon bia chung vui. Do chủ quan, nghĩ uống ít vẫn còn tỉnh táo nên tôi tự chạy xe về, không ngờ khi đi qua đây thì bị CSGT kiểm tra và lập biên bản”, nam tài xế phân trần.

CSGT TPHCM triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện ông T.M.Đ. (SN 1986, ngụ An Giang) điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,421mg/lít khí thở.

Làm việc với CSGT, ông Đ. thừa nhận đã uống khoảng 5 lon bia tại quán nhậu. Trên đường đến nhà bạn để nghỉ ngơi, người này bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.

Theo quy định, với mức nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/lít khí thở, ông Đ. bị xử phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Ngoài hai trường hợp trên, trong tối cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc còn phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác, trong đó có nhiều trường hợp vượt mức kịch khung.

CSGT lập biên bản tài xế T.M.Đ. vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2025 đến 5/1, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn TPHCM có nhiều diễn biến phức tạp. Trong đó đáng chú ý ở các địa bàn phía Bắc, Đông Bắc và các tuyến giáp ranh đang nổi lên là địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn giao thông, xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông làm 30 người chết, 49 người bị thương.

Một số lỗi vi phạm phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông gồm: không chú ý quan sát, đi không đúng làn đường, chuyển hướng hoặc vượt xe sai quy định, chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn và không chấp hành hệ thống biển báo, vạch kẻ đường.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Phòng PC08 đã triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn giao thông tại khu vực phía Bắc, Đông Bắc và các tuyến giáp ranh, nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương. Kế hoạch này được triển khai đến hết ngày 15/3.