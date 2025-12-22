Nguyên nhân tai nạn chết người tại nhà thi đấu Phú Thọ ở TPHCM

TPHCM vừa báo cáo Bộ Nội vụ về vụ tai nạn lao động xảy ra tại công trình cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ (số 219, đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ). Vụ việc khiến một người tử vong, một nạn nhân bị thương nặng và được xác định là tai nạn lao động nghiêm trọng.

Hôm 13/9, một thành viên của liên danh thi công đã ký hợp đồng với một công ty để cung cấp và lắp đặt thang máy tại công trình. Việc thi công thang máy bắt đầu từ ngày 11/12.

Khi thi công, đội công nhân dùng một thiết bị nâng bằng xích chạy điện, tải trọng 2,8 tấn, treo cố định trên đỉnh hố thang và móc vào sàn cabin thang máy. Tối 17/12, 2 công nhân đứng trên sàn cabin, dùng bộ điều khiển từ xa để nâng, hạ sàn cabin lên xuống thì gặp nạn.

Nhà thi đấu Phú Thọ, nơi xảy ra vụ tai nạn (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định bộ phận kẹp xích tải của móc treo bị bung ra, khiến toàn bộ khung sàn cabin rơi tự do xuống đáy hố thang.

Nạn nhân tử vong là anh M.Đ.H.T. (27 tuổi), người còn lại là anh L.V.Đ. (22 tuổi), công nhân lắp đặt thang máy, bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu ngay sau tai nạn.

Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thuộc UBND TPHCM làm chủ đầu tư, được khởi công từ ngày 19/5. Nhà thầu thi công là liên danh gồm nhiều doanh nghiệp tham gia các hạng mục.