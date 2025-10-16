Công an TPHCM ứng dụng công nghệ ngăn ngừa tai nạn giao thông

Phát biểu tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM chiều 16/10, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (PC08, Công an TPHCM), cho biết, PC08 đang áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp để ngăn ngừa tai nạn trên các tuyến đường huyết mạch của thành phố.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam cho biết, các tuyến Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Lê Quang Đạo… là những cung đường trọng điểm của thành phố, mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện vận tải hàng hóa, hành khách, xe cá nhân qua lại.

Theo Phó trưởng Phòng PC08, thời gian qua, những tuyến đường này xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Điển hình vào ngày 22/5, trước khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đường Đỗ Mười) xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong, 1 người bị thương; cách đây 2 ngày (14/10), cũng tại khu vực này xảy ra vụ tai nạn làm nữ sinh 17 tuổi tử vong.

“Đây là mất mát quá lớn đối với các gia đình nạn nhân, thay mặt Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM, tôi xin chia sẻ với các gia đình”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam nói.

Ông Nam cho biết, trước tình hình trên, PC08 đã triển khai nhiều giải pháp để lập lại trật tự an toàn giao thông, xử lý các vi phạm để hạn chế tai nạn.

Từ 15/12/2024 đến 2/10, PC08 đã phát hiện, lập biên bản 1.577 trường hợp vi phạm, như đi vào đường cấm, chạy xe ngược chiều trên đường Đỗ Mười, Lê Đức Anh; trong đó có nhiều trường hợp phát hiện qua camera phạt nguội.

Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) xử lý người lái xe 2 bánh chạy vào làn ô tô trên đường Đỗ Mười, trước chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài ra, PC08 đã triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, áp dụng đồng bộ các biện pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, ma túy.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam thông tin, từ ngày 11/10, PC08 đã ra quân kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người tham gia giao thông. Kết quả trong 4 ngày, các tổ tuần tra đã xử lý hơn 6.000 trường hợp vi phạm, trong đó hơn 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 8 trường hợp dương tính ma túy.

Để ngăn ngừa tai nạn giao thông, PC08 đã kiến nghị và được Sở Xây dựng TPHCM thống nhất điều chỉnh giao thông trên đường Đỗ Mười và Lê Đức Anh. Cụ thể, cấm xe tải trên 2,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ (trừ xe buýt) lưu thông trên phần đường hỗn hợp trong thời gian 6-9h và 16-20h; cấm dừng đỗ xe trong thời gian 6-22h; cấm đỗ xe trên làn hỗn hợp trong khung giờ 22-6h.

Đường Đỗ Mười cũng thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh: Xuân Đoàn)

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, PC08 sẽ mở rộng mạng lưới camera AI để tăng cường phát hiện các lỗi vi phạm; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền. Bên cạnh đó, PC08 sẽ tập trung rà soát, phát hiện kịp thời những bất cập trong công tác tổ chức giao thông, để phối hợp với các sở, ngành có biện pháp khắc phục, điều chỉnh.

“Đặc biệt, Phòng CSGT sẽ phối hợp với UBND các phường, xã tập trung rà soát xử lý nghiêm các trường hợp tụ tập mua bán, lấn chiếm lòng lề đường. Đây là một trong những nguyên nhân khiến người dân không thể đi đúng làn đường của mình, dẫn đến tai nạn giao thông”, Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam thông tin.